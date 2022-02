Ondanks versoepelingen geen publiek bij The Passion

De live-uitzending van paasspektakel The Passion is dit jaar opnieuw zonder publiek. Omroep KRO-NCRV laat woensdag weten dat het ondanks de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen niet haalbaar is om alsnog toeschouwers toe te laten bij het evenement.

Om de registratie voor de twaalfde editie van The Passion toegankelijk te maken voor een groot publiek had KRO-NCRV al maanden geleden voorbereidingen moeten treffen. Het gaat daarbij onder meer om het bij de NS aanvragen van extra treinen van en naar opnamestad Doetinchem, zegt een woordvoerder van de omroep. Omdat het vorig jaar nog onduidelijk was welke maatregelen er in het voorjaar van 2022 zouden gelden, besloot de omroep toen al om de editie, net als in 2021, zonder publiek plaats te laten vinden.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat op 25 februari het coronatoegangsbewijs grotendeels verdwijnt en dat buitenevenementen zonder toegangstest plaats kunnen vinden. The Passion wordt op 14 april uitgezonden op NPO 1.