Onderzoeksraad: te weinig oog voor effecten als eenzaamheid

Bij de aanpak van de corona-uitbraak heeft het kabinet te weinig gekeken naar de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Die waren “ondergeschikt aan het onder controle krijgen van het virus”, constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Volgens de Raad had de overheid “geen passend antwoord op het toenemend ongenoegen over maatschappelijke thema‚Äôs als oplopende leerachterstanden, toenemende eenzaamheid, knellende grondrechten, uitgestelde zorg en afgenomen kwaliteit van leven in zorgcentra”. Die gevolgen zorgden ervoor dat de maatregelen langzaam maar zeker minder steun kregen.