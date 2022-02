OVV: door rol Van Dissel kon overheid niet breder kijken

Het Outbreak Management Team en het kabinet hadden vooral oog voor het bestrijden van het coronavirus. Dat perspectief bleef dominant en dat komt doordat RIVM-baas Jaap van Dissel “in vrijwel alle crisisteams aanwezig was”, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Volgens de raad maakte “de dominantie van dit perspectief het moeilijker voor adviseurs en besluitvormers om breder te kijken dan het thema infectieziekten”.

Van Dissel is voorzitter van het Outbreak Management Team, dat het kabinet de afgelopen twee jaar heeft geadviseerd over de aanpak van het coronavirus. Hij is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij hoogleraar infectiezieken bij het universitair ziekenhuis LUMC in Leiden.