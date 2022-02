OVV: Nederland niet goed voorbereid op lange, landelijke crisis

Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige, landelijke gezondheidscrisis. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag verschenen rapport over de eerste zes maanden van de coronacrisis.

Verbeteringen van de crisisaanpak zijn noodzakelijk, aldus de OVV. “Er is veel ruimte voor verbetering”, zei OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. Nederland bleek kwetsbaar, volgens hem.

Er werd te weinig rekening gehouden met de onzekerheid die er zeker in de eerste maanden was rond het coronavirus.

In het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad is de periode maart 2020 tot september 2020, dus het begin van de pandemie voor Nederland, onder de loep genomen.