OVV: stille ramp in verpleeghuizen, voor ouderen te weinig oog

De overheid had aan het begin van de coronacrisis te weinig aandacht voor de bescherming van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). In de verpleeghuizen voltrok zich een “stille ramp”.

De raad schrijft dat geluiden vanuit de instellingen “onvoldoende door kwamen”, met ernstige gevolgen. “Zo waren in het begin de beschermingsmiddelen vooral voor ziekenhuizen en de acute zorg beschikbaar en niet voor de verpleeghuizen.” Het gaat hier bijvoorbeeld om mondkapjes.

Toen eenmaal duidelijk werd hoe ernstig de situatie was, stelde het kabinet op verzoek van de sector een bezoekverbod in. “Dit had een grote sociale en psychische impact, door eenzaamheid en doordat familieleden bijvoorbeeld niet altijd afscheid konden nemen van hun naasten”, aldus de OVV.