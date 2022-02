Piets blog: storm Dudley

Het wordt een complete herfstweek. Er valt veel regen, vooral dinsdagmiddag en in de avond en nacht van woensdag naar donderdag. Ook vrijdag valt er veel regen.

Woensdag wordt het een warme dag voor deze tijd van het jaar met voorjaarstemperaturen. We komen in het noorden tussen de 10 en 11 graden uit tot maar liefst 14 graden in het midden en zuiden. In het zuiden kan het plaatselijk 15 graden worden. Er is deze dag veel bewolking, maar als de zon erbij zou zijn zou het kwik nog hoger uitkomen.

Na de warmte komt in de avond en nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag de stormdepressie ‘Dudley’. Deze zorgt in de kustgebieden eerst voor stormachtig weer en donderdag overdag in het noordwestelijk kustgebied samen met het Waddengebied voor stormkracht 9 uit west tot zuidwest! De windstoten gaan tijdens de maximale invloed van ‘Dudley’ in het Waddengebied tot kracht 10 of 11. De westelijke kustgebieden tot in kracht 10. Meer landinwaarts windstoten in kracht 8 of 9.