Politie doet onderzoek naar mogelijk lek rondom zaak Lil Kleine

De Amsterdamse politie onderzoekt of iemand die zich rond de aanhouding van rapper Lil Kleine online uitgeeft als agent, daadwerkelijk voor de politie werkt. Dat bevestigt een woordvoerster woensdag na berichtgeving van RTL Boulevard. Via het socialmediaplatform Snapchat zou mogelijk informatie over de aanhouding zijn gelekt.

Op een screenshot, gedeeld door het zogenoemde juicekanaal Reality FBI, zegt iemand bij de politie in Amsterdam te werken. Diegene zegt dat hij foto’s moest maken van Jorik Scholten, de echte naam van de rapper Lil Kleine, die is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling en/of mishandeling. Scholten zou “echt geen zin” hebben gehad in die foto’s. Ook zou de rapper hebben gehuild en gezegd hebben spijt te hebben van zijn daden.

De 27-jarige Scholten werd zondagavond aangehouden na een melding van een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Het slachtoffer zou zijn verloofde Jaimie Vaes zijn.