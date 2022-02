ProRail neemt maatregelen vanwege stormachtig weer

Vanwege het stormachtige weer de komende dagen heeft ProRail maatregelen genomen om hinder op het spoor te voorkomen. Zo staan er storingsploegen en hulplocomotieven klaar zodat die waar mogelijk snel kunnen handelen. Ook worden er extra controles op stations uitgevoerd om de impact van de wind in de gaten te houden, laat de spoorbeheerder woensdag weten.

Vanwege de harde wind rijden er tot donderdagochtend 10.00 uur minder intercity’s tussen Zaandam en Alkmaar, laat de NS weten. Reizigers tussen Den Helder en Alkmaar moeten die ochtend extra overstappen in Heerhugowaard. ProRail en vervoerders adviseren treinreizigers de actuele reisinformatie in de gaten te houden.

De stormen Dudley en Eunice trekken de komende dagen over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 kilometer per uur vanaf woensdagavond en heeft code geel afgegeven. In de loop van donderdagmiddag gaat de wind weer liggen, maar in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het weer hard waaien.