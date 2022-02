Soy Kroon speelt Jezus in The Passion, Dennis Weening is Judas

Acteur Soy Kroon speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Dennis Weening is te zien als Judas, maakte de presentator woensdag bekend op Radio 538.

Kroon is de jongste acteur ooit die de rol van Jezus vertolkt. Dinsdag gingen al geruchten rond dat Kroon het zou worden, nadat de producenten van The Passion op Instagram plaatsten dat er nooit een jongere acteur was geweest voor de rol. Ze deelden daarbij een foto waarin het silhouet van Kroon te zien was.

Kroon zou twee jaar geleden eigenlijk Judas spelen, maar The Passion ging toen niet door vanwege de coronamaatregelen. Weening treedt met zijn rol van Judas in de voetsporen van onder anderen Jeangu Macrooy, Jeroen van Koningsbrugge en Rob Dekay.

De opnames vinden dit jaar plaats in Doetinchem, ondanks de versoepelde coronamaatregelen vooralsnog zonder publiek. The Passion wordt op 14 april uitgezonden op NPO 1.