Veiligheidsberaad wil schakel zijn tussen land en regio’s

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio wil ook in de toekomst de nog ontbrekende schakel zijn tussen het landelijk en het regionale niveau op het gebied van veiligheid. Het Veiligheidsberaad speelde tot nu toe landelijk niet zo’n grote rol, maar was in de coronacrisis een belangrijke gesprekspartner van het kabinet. Het beraad wil die positie in de nationale veiligheidsstructuur nu wettelijk toegewezen krijgen van het Rijk.

Dat schrijven de burgemeesters in een reactie op het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag presenteerde. Het rapport helpt bij de voorbereiding van een eventuele volgende pandemie, aldus de burgemeesters.

Het Veiligheidsberaad is het met de OVV eens dat de zorgen om de zorg te centraal hebben gestaan. “Hierdoor was er minder ruimte voor input van andere sectoren dan de zorg en werd de maatschappelijke impact pas veel later meegenomen in de besluitvorming.” Voor die punten heeft het Veiligheidsberaad in de afgelopen jaren ook aandacht gevraagd. “Maar we moeten niet vergeten dat dit rapport over de eerste fase van de epidemie gaat. We hadden te maken met een ongekende crisis waarin met weinig kennis en informatie in korte tijd veel en belangrijke beslissingen moesten worden genomen.”