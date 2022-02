Zorgkoepel eens met OVV, ’te weinig oog voor verpleeghuizen’

Branchevereniging voor ouderenzorg ActiZ deelt en herkent de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat er in eerste instantie te weinig oog was voor zorg in verpleeghuizen en bij mensen thuis. “Als ActiZ hebben we al vroeg in de crisis het ministerie gewezen op de schrijnende situaties in verpleeghuizen en het tekort aan beschermingsmiddelen en testen, maar daar is niet direct gehoor aan gegeven”, stelt ActiZ-voorzitter Mireille de Wee in een eerste reactie op het woensdag gepresenteerde rapport.

Volgens ActiZ heeft de focus van het Outbreak Management Team (OMT) en de media op ziekenhuizen en ic’s “niet geholpen om kwetsbare ouderen, chronisch zieken en onze medewerkers vanaf de start te wapenen tegen het virus”. Maar, zo vervolgt De Wee, tijdens de eerste maanden van de coronacrisis is er wel veel “voortschrijdend inzicht opgedaan”.

Zo wordt genoemd dat de door de sector opgestelde handreiking voor bezoek tijdens corona in verpleeghuizen “uniek is in Europa”. De tijdelijke sluiting van verpleeghuizen voor bezoek is ervaren als “dieptepunt. De sector zal er alles aan doen om zulke drastische maatregelen te voorkomen.”