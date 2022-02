Advocaat: schorsing Kamerlid Gündoğan buitenproportioneel

De schorsing van Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan is “buitenproportioneel”, zei haar advocaat Geert-Jan Knoops donderdag tegen BNR. Hij verwacht dat, als de zaak voor de rechter komt, de kans dat Gündoğan in het gelijk wordt gesteld “heel groot” is.

De advocaat hoopt dat de Volt-fractie gaat inzien dat de reactie “overmoedig is geweest en dat er alsnog een vergelijk gaat komen”.

Gündoğan werd zondag geschorst als lid van de fractie vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Over de aard van de meldingen, of uit welke hoek ze komen, wil de partij tot dusver niets zeggen. Ook Gündoğan is niet op de hoogte van de inhoud, al zou ze volgens Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen inmiddels wel zijn uitgenodigd voor een gesprek met de onderzoekers.

Tegen BNR meldt Knoops dat hij de kansen van Gündoğan positief inschat als een rechter zich over de kwestie zou moeten buigen.