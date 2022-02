Avondklok en andere coronamaatregelen op Curaçao afgeschaft

Curaçao schaft een groot aantal coronamaatregelen af. Zo geldt vanaf vrijdag geen avondklok meer. Ook mogen (muziek)evenementen weer plaatsvinden en mag er weer worden gedanst. De avondklok gold de afgelopen tijd van middernacht tot 04.30 uur. Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas zijn er ook geen restricties meer voor winkels en in de horeca en verdwijnt het verbod op samenscholing. Bij activiteiten in de buitenlucht hoeven mensen geen mondkapjes meer op. Mensen die in afgesloten ruimte bij elkaar komen wordt nog wel aangeraden een mondkapje op te doen, net als op scholen.

Verder is besloten dat passagiers uit andere Caribische eilanden van het Koninkrijk geen testresultaat meer hoeven te overhandigen bij aankomst. Voor passagiers uit andere landen geldt nog wel dat ze een negatief resultaat van een recente PCR-test moeten laten zien als ze het land willen binnenkomen. De verplichte antigeentest drie dagen na aankomst wordt wel afgeschaft.

Op Curaçao is het aantal besmettingen flink gedaald, donderdag waren het 702 actieve besmettingen. Een maand eerder waren dat er nog 11.965. Pisas is blij dat de meeste maatregelen zijn afgeschaft, maar hoopt wel dat de mensen verstandig met de toegenomen vrijheid omgaan.

“Covid is niet verdwenen. We moeten zo goed mogelijk met de situatie omgaan. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid’’, aldus Pisas. Als het aantal besmettingen weer gaat toenemen, kunnen er weer strengere maatregelen komen, aldus de regering.