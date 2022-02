Het weer met Piet Paulusma: veel wind en droog

Verkeerswaarschuwing: In het Waddengebied tijdelijk nog stormkracht 9. Elders in de kustgebieden stormachtig, kracht 8. Windstoten in kracht 10 of 11, Landinwaarts een harde wind of stormachtig met windstoten in kracht 9 of 10. Het wordt gaande de dag rustiger.

Vanochtend meest droog met veel zon. Mogelijk een enkele stormbui. Vanmiddag ook meest droog met nog een enkele stormbui. Overdag 9 of 10 graden. De westenwind is vanmorgen krachtig of hard met eerst nog windstoten in kracht 8 tot 10. In het Waddengebied staat eerst nog een westerstorm met windstoten in kracht 10. Vanmiddag is het wat rustiger. Landinwaarts een matige tot vrij krachtige wind. IJsselmeergebied en Waddengebied een harde tot stormachtige wind met windstoten in kracht 8 of 9.

Vanavond en vannacht wordt het nog rustiger. Het blijft droog en vannacht 4 tot 7 graden. De wind afnemend zwak of matig uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag

Vrijdag wordt een regendag met periodiek regen en lichte regen. In de middag regent het stevig met een buiig karakter. Overdag 10 tot 13 graden. De zuid tot zuidwestenwind neemt in de kustgebieden, in het IJsselmeergebied en in het Waddengebied toe tot hard of stormachtig met windstoten in kracht 9. Landinwaarts een krachtige wind met windstoten in kracht 7 of 8. Vrijdagmiddag staat er in het Waddengebied en in het IJsselmeergebied een zuidwesterstorm! Windstoten in kracht 12! Landinwaarts een stormachtige wind, kracht 8 met windstoten in kracht 11 of 12.

Vrijdagavond in de kustgebieden en in het Waddengebied een west tot zuidwesterstorm met windstoten in kracht 11 tot 12. Landinwaarts een harde wind met windstoten in kracht 9. In de nacht in het Waddengebied eerst een westerstorm en windstoten in kracht 10 of 11. Landinwaarts een harde wind met windstoten in kracht 8 of 9! Weekend