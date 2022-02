Huisartsen: soms alleen spoedgevallen door hoog coronaverzuim

Door het hoge aantal coronabesmettingen komt de huisartsenzorg steeds verder in de knel. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zit inmiddels ruim een kwart (26 procent) van het personeel van huisartsenpraktijken thuis. “Dat trekt een zware wissel op de huisartsenzorg”, meldt de LHV.

Voor patiënten zijn consequenties onvermijdelijk. Een deel van de zorg wordt uitgesteld. Soms hebben huisartsen alleen nog ruimte voor spoedgevallen, aldus de vereniging. “Het is nu roeien met de riemen die we hebben”, zegt LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld. De huisartsen hopen op begrip van patiënten.

Waarnemers zijn vaak niet beschikbaar om uitgevallen huisartsen te vervangen, want van de waarnemend huisartsen zit ook 20 procent thuis. Uitval door ziekte en quarantaine speelt volgens gegevens die de LHV verzamelt uit de sector in bijna negen van de tien praktijken.

Volgens de LHV moeten praktijken “noodgedwongen creatief zijn” met de roosters en wordt “fors overgewerkt”. Artsen en medewerkers proberen zoveel mogelijk werk vanuit huis te doen. Los van de zorg zelf is ook de bereikbaarheid van praktijken “minder dan patiënten gewend zijn”.

De huisartsen noemen het belangrijk dat mensen zich in hun praktijken aan voorzorgsmaatregelen blijven houden, al worden de landelijke coronamaatregelen versoepeld. Van ’t Veld benadrukt dat het belangrijk blijft om een mondneusmasker te dragen en waar mogelijk afstand te houden. “De huisartsenpraktijken doen keihard hun best om goede zorg te blijven bieden”, voegt ze eraan toe in een verklaring.