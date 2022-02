Kamer maant Yeşilgöz tot meer actie tegen politietekorten

De Tweede Kamer vindt dat justitieminister Dilan Yeşilgöz snel iets moet doen aan de tekorten bij de politie. Partijen zeggen in een debat geschrokken te zijn van de huidige tekorten, die volgens de minister pas in 2025 weer wat hersteld zijn. Zij willen dat de minister ervoor zorgt dat de tekorten in de tussentijd worden aangepakt zodat de werkdruk afneemt.

DENK-fractieleider Farid Azarkan zegt “geschokt” te zijn door de tekorten. Hij wil een actieplan van de minister, omdat hij 2025 te laat vindt. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vreest dat de problemen erger zullen worden als mensen vertrekken vanwege een burn-out. Ze vindt dat de politiek te veel aandacht heeft gehad voor specialistische teams, ten koste van de basisteams bij de politie.

Onder meer de VVD, D66 en de SGP willen dat politievrijwilligers breder worden ingezet en makkelijker kunnen doorstromen. Nu krijgen vrijwilligers, die soms al jaren werken, vaak nog te horen dat ze eerst naar de academie moeten. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf vindt dat de regels daarvoor nu versoepeld moeten worden. “Hoe is het toch mogelijk dat we het onszelf zo moeilijk maken? Kunnen we niet flexibeler zijn?”

De politie meldde vorige maand een tekort te hebben van ongeveer 1400 voltijdsbanen. Vooral de vergrijzing van het personeelsbestand zorgt voor problemen met de bezetting.