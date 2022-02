Kieskompas voor raadsverkiezingen online

Kiezers uit 35 gemeenten kunnen vanaf donderdag weer het Kieskompas raadplegen. Met de onlinestemhulp kunnen zij alle standpunten van politieke partijen in hun gemeente vergelijken en zo bepalen welke partij het beste bij hen past.

“Wij hebben de afgelopen weken ruim 10.000 standpunten van 352 politieke partijen gecheckt”, aldus Max Wastiaux, projectmanager van Kieskompas. “Bij twijfel hebben we contact opgenomen en de partijen gevraagd om hun standpunt verder toe te lichten of ander bewijs aan te leveren. Al deze informatie is te vinden in het Kieskompas.”

Ook de stemhulpen StemWijzer en MijnStem zijn dit jaar weer te gebruiken bij het maken van een partijkeuze. Voor 55 gemeenten is de StemWijzer te raadplegen. De 250 stemhulpen van MijnStem gaan gefaseerd live en staan vanaf 25 februari compleet online.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, waarbij ook op de twee voorgaande dagen al kan worden gestemd, doen 334 van de 345 gemeenten mee. In elf gemeenten wordt dus nu niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest, en in drie gemeenten volgt de stembusgang vanwege een fusie op een later moment.