Moderna wil kantoor openen in Nederland

Vaccinfabrikant Moderna wil een kantoor in Nederland openen voor zijn commerciƫle activiteiten. Het Amerikaanse bedrijf meldt niet waar het kantoor zou moeten komen en hoeveel mensen er gaan werken. In Geleen staat een van de fabrieken die Moderna-coronavaccins maken.

Moderna is vooral bekend van het coronavaccin dat Spikevax heet. Het is een zogeheten mRNA-vaccin, net als Comirnaty van Pfizer/BioNTech. Spikevax wordt niet alleen gebruikt voor eerste en tweede prikken, maar ook voor boosterprikken. In de loop van dit jaar volgen mogelijk nog twee boostercampagnes, en volgend jaar nog een. Of het vaccin daarna vaker moet worden toegediend, is nog niet bekend.