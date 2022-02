300 vluchten op Schiphol geannuleerd om storm Eunice

Op Schiphol zijn vrijdagochtend in totaal ongeveer 300 vluchten geannuleerd in verband met de storm Eunice. Een woordvoerder van de luchthaven verwacht dat het aantal geannuleerde vluchten gedurende de dag nog zal toenemen. In totaal stonden er voor vrijdag zo’n 1000 aankomende en vertrekkende vluchten gepland.

Een groot deel van de 300 geannuleerde vluchten zijn vluchten van KLM. Die luchtvaartmaatschappij liet donderdagavond al weten uit voorzorg bijna 170 vluchten te annuleren.

Schiphol verwacht vrijdagochtend niet dat al het vliegverkeer stilgelegd hoeft te worden. “Het is een heel harde wind, maar de windrichting voor het vliegverkeer is redelijk gunstig: landen en stijgen tegen de wind in gaat nog steeds goed.” Dat was met storm Corrie drie weken geleden wel anders. “Toen kwam de wind vooral vanaf de zijkant, wat het landen en stijgen moeilijk maakte.”

Ondanks de gunstige windrichting is het voor piloten “een uitdaging” om tijdens storm Eunice te vliegen, aldus de woordvoerder. Ook kunnen er vanwege de harde wind gevaarlijke situaties ontstaan op het platform, doordat er bijvoorbeeld spullen gaan rondvliegen. Ook gaat het tanken van vliegtuigen een stuk lastiger. “Dat is de reden dat veel vluchten geannuleerd of vertraagd zijn.” Reizigers wordt gevraagd van tevoren rekening te houden met vertraging en mogelijke annuleringen.