Cao-onderhandelingen over gehandicaptenzorg vastgelopen

De gesprekken over de cao voor de gehandicaptenzorg zijn donderdagavond vastgelopen, melden vakbonden NU’91 en FNV en de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Volgens de vakbonden is het voorstel van de werkgevers “ondermaats”. De werkgeversorganisatie noemt het op haar beurt “uitermate teleurstellend” dat er geen akkoord tot stand is gekomen.

Er wordt al maanden onderhandeld over een nieuwe cao omdat de huidige cao sinds 1 oktober is verlopen. De partijen kunnen het niet eens worden over de stijging van de lonen. Stella Salden, voorzitter van NU’91, noemt het “ongekend dat werkgevers nu nog steeds niet met een goed bod komen”. Volgens de vakbond worden vastgestelde achterstanden op deze manier niet weggewerkt. “Dat kunnen wij niet meer uitleggen aan onze leden.”

Vakbond FNV sluit acties niet uit. “Wat de VGN biedt, is veel te mager, zeker als het aankomt op de lonen”, aldus FNV-bestuurder Karim Skalli. “Dat we er niet zijn uitgekomen, is een bittere pil voor alle 190.000 mensen die werken in de gehandicaptenzorg. Wij willen er voor hen 5 procent bij per jaar, zeker gezien de inflatiecorrectie, maar VGN komt met niet meer dan 2 á 3 procent.”

De werkgevers, verenigd in VGN, stellen dat er “een structurele loonstijging van tussen de 4 en 7 procent” is voorgesteld voor alle werknemers. Er zou vorige week een mondelinge overeenstemming met de vakbonden zijn bereikt, maar donderdagavond kon het toch niet tot een akkoord komen.

Zowel FNV als NU’91 zegt hier de komende tijd over in gesprek te gaan met hun leden.