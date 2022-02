Collectief: Nederland moet werk maken van naleving kinderrechten

Nederland moet dringend werk maken van de naleving van kinderrechten, meldt het zogeheten Kinderrechtencollectief op basis van een verschenen rapport van de Verenigde Naties (VN). Het VN-Kinderrechtencomité heeft een flinke lijst verbeterpunten gepresenteerd, onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten.

Landen die het VN-kinderrechtenverdrag hebben ondertekend, leggen iedere vijf jaar verantwoording af aan het Kinderrechtencomité van de VN over hoe het daarmee staat in dat land. Het is de vijfde keer dat het comité met aanbevelingen voor Nederland komt.

Volgens het Kinderrechtencollectief, waarin partijen zitten zoals UNICEF Nederland, Terre des Hommes Nederland en de Nationale Jeugdraad, is het duidelijk wat Nederland moet doen als het gaat om kinderrechten. “Veel punten herkennen wij helaas. Het is zorgelijk dat zo veel zaken niet zijn aangepakt sinds de vorige aanbevelingen uit 2015”, aldus voorzitter Huri Sahin.

In het VN-rapport staat onder meer dat er grote verschillen bestaan tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en er regionale verschillen zijn binnen Nederland wat betreft de toegang die kinderen en jongeren hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale bijstand en jeugdzorg. “Het maakt een verschil in welke gemeente een kind woont en dat heeft grote gevolgen voor kinderen in kansarme situaties”, stelt het Kinderrechtencollectief.

Ook zijn er zorgen over het hoge aantal uithuisplaatsingen, waarbij specifiek de toeslagenaffaire wordt genoemd. Schulden mogen geen reden zijn voor uithuisplaatsing, stelt het VN-rapport volgens het Kinderrechtencollectief. Verder wordt gesteld dat kinderen die gedupeerd zijn als gevolg van die affaire, moeten kunnen rekenen op compensatie en psychosociale hulp.

Positief is het VN-comité over de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met een verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid of handicap, aldus het Kinderechtencollectief.