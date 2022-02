Commerciële coronateststraten vooralsnog niet dicht om storm

Commerciële coronateststraten lijken vooralsnog niet dicht te gaan vanwege de storm Eunice die vrijdag over Nederland raast. De grote testaanbieder Ω heeft 150 locaties binnen, zoals in winkelpanden. “Daar trek je gewoon de deur dicht en dan is de storm er niet”, aldus directeur Rasmus Emmelkamp.

Veel GGD-testlocaties sluiten vrijdag vanwege de storm, waarvoor in delen van het land code rood is afgegeven. Bij commerciële testaanbieders kunnen mensen terecht als ze een negatieve testuitslag nodig hebben voor een bezoek aan bijvoorbeeld het theater, of voor op reis. “Mensen die morgen op vakantie gaan en daar een negatieve testuitslag voor nodig hebben, moeten wel gewoon bij ons terechtkunnen vandaag,” aldus Emmelkamp.

Ook Spoedtestcorona houdt de binnenlocaties vooralsnog open. De aanbieder heeft dertig teststraten binnen, zegt directeur Jeroen de Jong. “We hebben ook nog wat tentopstellingen en mobiele units.” Mogelijk worden die vrijdag wel gesloten.

Wat personeel van de commerciële teststraten moet doen als ze na de werkdag in de storm huiswaarts willen, weet De Jong nog niet. “We zijn dat nog aan het bekijken. Het kan zijn dat we bijvoorbeeld iets eerder dichtgaan, zodat personeel nog veilig naar huis kan.” Ook Emmelkamp ziet vooralsnog geen reden om testlocaties te sluiten omwille van het personeel. “Zij kunnen beter binnen schuilen tot de storm over is zou ik zeggen.”

De aanbieder Spoedteststraat.nl laat via de website weten “gewoon open” te blijven vrijdag. “Uiteraard hopen we dat u veilig kan reizen tijdens het stormachtige weer en blijft voorzichtigheid geboden”, aldus het bedrijf in een bericht aan klanten.