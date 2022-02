Bussen Connexxion stoppen ook in Noord-Holland met rijden

Ook de bussen van Connexxion in Noord-Holland stoppen ’s middags met rijden. Om 14.00 uur geldt ook in deze provincie code rood en gaan buschauffeurs daarom niet meer de weg op. Eerder werd al bekend dat Connexxion vanaf vrijdagmiddag bussen stilzet in de regio’s IJsselmond, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Zeeland.

In Zeeland en de regio IJsselmond (Emmeloord, Harderwijk, Kampen, Lelystad en Zwolle) stoppen de bussen om 14.00 uur met rijden en zullen kinderen daarvoor van school worden gehaald. Dat meldt een woordvoerder van Transdev, het moederbedrijf van Connexxion. In de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee zullen de bussen rond 13.00 uur worden geparkeerd.

Transdev wil in andere regio’s waar het actief is nog afwachten hoe het loopt. Zo zullen bussen van Hermes in Noord-Brabant volgens de laatste berichten nog blijven rijden. “We willen rijden zolang het kan en veilig is”, aldus de woordvoerder. Transdev hoopt in de avond weer te gaan rijden, als de situatie het toelaat.