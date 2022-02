De douane heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Rotterdamse haven 106 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in holle planken van pallets. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de partij coke een straatwaarde van bijna 8 miljoen euro.

Op de pallets werd een lading pompoenen vervoerd, in een container op een schip uit Costa Rica. In de planken vond de douane in totaal 424 pakketjes drugs.