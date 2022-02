Eunice is nu officieel zware storm in ons land

Storm Eunice is vrijdagmiddag uitgegroeid tot een officiƫle zware storm in Nederland, meldt Weer.nl. Tussen 14.00 en 15.00 uur werd in Vlissingen een gemiddelde windsnelheid van 10 Beaufort gemeten en daarmee is voor het eerst sinds 9 februari 2020 sprake van een zware storm.

Bij zware storm is er sprake van een windgemiddelde van 89 tot 102 kilometer per uur.

De zwaarste windstoot van 130 kilometer per uur werd vrijdagmiddag in Hoek van Holland en Vlissingen gemeten. De verwachting is dat de wind in de komende uren nog verder toe zal nemen.

Het KNMI gaf eerder al code rood af voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied in verband met de zware windstoten.