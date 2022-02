Eunice zal voor forse duinafslag zorgen

Storm Eunice zal voor forse duinafslag gaan zorgen, verwacht het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Maar de duinen langs de Noord-Hollandse en Texelse kust kunnen dit soort stormen goed weerstaan, aldus het schap. Het afgeslagen zand waait vanzelf de duinen weer in.

Storm Dudley heeft het zeewater wel opgestuwd, aldus het schap, maar niet veel schade aan de duinen veroorzaakt. Het strand en de duinen hadden wel nog schade van storm Corrie twee weken geleden. Eunice zal met zeer harde windstoten opnieuw happen zand uit de duinen slaan. Dat zand blijft onder de kustlijn liggen. Als de storm is bedaard waait het zand weer terug.

Het hoogheemraadschap van Delfland houdt de Zuid-Hollandse duinen goed in de gaten, maar denkt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Het is vrijdagavond storm en springtij, maar de waterstanden gaan voor de Zuid-Hollandse kust niet naar alarmerende hoogtes. Het schap denkt dat het niet nodig is om extra te inspecteren.