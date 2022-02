Ferry Maat (75) keert met Soulshow nog één keer terug op Radio 2

De Soulshow van Ferry Maat keert donderdag 24 februari eenmalig terug op NPO Radio 2. De dj, die recent zijn 75e verjaardag vierde, krijgt dan in het tweede uur van Wout 2Day carte blanche om zijn oude programma nog een keer te presenteren.

Radiomaker Wouter van der Goes staat een deel van zijn zendtijd af aan Maat vanwege de week van de jaren tachtig. Alle programma’s op NPO Radio 2 staan tussen 18 en 25 februari in het teken van dit decennium.

“Als er één radioprogramma kenmerkend was voor de 80’s, dan is het wel de Soulshow”, aldus Van der Goes. “Het programma is bepalend geweest voor de soundtrack van mijn leven en mijn uiteindelijke muzieksmaak. En dat geldt voor veel mensen van mijn generatie. De muziek die Ferry op donderdagavond draaide op Hilversum 3 was ook meteen de muziek die je op zaterdag in de discotheek hoorde.”

De Soulshow begon in 1973 op Radio Noordzee. Ferry Maat was daarmee een van de eerste Nederlandse dj’s die vooral Amerikaanse soulmuziek en later ook disco naar Nederland haalde. In de jaren zeventig en tachtig was het programma iedere donderdagavond te beluisteren op Hilversum 3. Maat ontving in 2006 een Gouden Harp voor zijn programma en zijn bijdrage aan de promotie van soulmuziek in Nederland.