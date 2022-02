Geen extra maatregelen na nare mails om expo Revolusi! in Rijks

Er worden geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij het Rijksmuseum nadat het een aantal intimiderende mails binnenkreeg over de tentoonstelling Revolusi!. Dat zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie, nadat BNR donderdag berichtte over bedreigingen aan het adres van het museum.

“De noodzaak voor extra maatregelen is er niet”, aldus de woordvoerder. “Overigens staat er standaard genoeg beveiliging in het museum.” De politie zegt contact te hebben gehad met het museum nadat er een aantal “behoorlijk nare mails” waren binnengekomen. “Die waren gericht op de tentoonstelling, en niet direct naar personen, zoals de gastcurator of directeur”, legt een woordvoerder uit. Ondanks een dreigende toon in de mailtjes hoeven bezoekers zich niet onveilig te voelen, aldus de politie.

Een woordvoerder van het museum laat weten dat het krijgen van intimiderende mails “onacceptabel” is. “Daarom hebben we de politie hiervan in kennis gesteld.” Er is geen aangifte gedaan en ook geen officiële melding van de mails gemaakt.

De afgelopen tijd was er veel te doen over het gebruik van de term ‘bersiap’ in de expositie over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) deed in januari aangifte omdat de term bersiap niet genoemd zou worden in de tentoonstelling. De term wordt in ons land gebruikt voor de gewelddadige periode tijdens de strijd om de onafhankelijkheid van de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, waaronder ook Indische Nederlanders zwaar te lijden hadden.

Later meldde het Rijks het woord wel degelijk te gebruiken. De stichting KUKB, die volgens haar website opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, deed vervolgens aangifte van discriminatie en groepsbelediging tegen het museum omdat de term racistisch en stigmatiserend zou zijn.

Vorige week seponeerde het Openbaar Ministerie de aangiftes tegen het niet en wel gebruiken van de term bersiap, omdat het geen strafbare feiten constateerde en omdat het wel of niet toepassen van de term onder de vrijheid van meningsuiting valt.