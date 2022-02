Geen trams rond Utrecht vanaf 14.00 uur vanwege storm

Vanwege storm Eunice rijden er tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht vanaf 14.00 uur geen trams meer. Vervoerder U-OV meldt dat reizigers vanaf ongeveer 13.00 uur rekening moeten houden met minder trams. De bussen in Utrecht blijven vooralsnog rijden.

Busreizigers moeten wel rekening houden met mogelijke vertraging of rituitval, aldus U-OV. Ze kunnen de reisplanner in de gaten houden voor actuele reisinformatie.

Storm Eunice trekt vrijdag over Nederland. Een groot deel van het land krijgt naar verwachting te maken met zeer harde wind en het KNMI heeft voor de kustprovincies code rood afgekondigd. De Utrechtse vervoerder is niet het eerste ov-bedrijf dat ingrijpt in de dienstregeling vanwege de storm. Eerder meldde de NS al vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer te laten rijden. De Rotterdamse stadsvervoerder RET liet ook al weten dat hun laatste ritten om 10.00 uur zullen rijden, waardoor om 12.00 uur hun voertuigen binnen zullen staan. Ook in Den Haag rijden vanaf 14.00 uur geen trams en bussen meer.