Havenbedrijf Rotterdam checkt of alles goed vastligt

Medewerkers van het Rotterdams Havenbedrijf houden vrijdag goed in de gaten of de schepen in het havengebied goed vastliggen om te voorkomen dat ze op drift raken door de storm Eunice.

De gemeente Rotterdam sluit vrijdagmiddag om 13.00 uur vrijwel alle diensten vanwege code rood door de storm. Zo gaan vuilniswagens de weg niet op, de milieuparken dicht en sluiten de markten om 12.00 uur.

Het Rotterdams openbaarvervoerbedrijf RET reed om vrijdagochtend 10.00 de laatste ritten om ervoor te zorgen dat om 12.00 uur al het materieel binnenstaat.

Ook de coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD zijn de hele dag, of na 13.00 uur, gesloten.

Rotterdam raadt zijn bewoners aan om maatregelen te nemen om schade of letsel te voorkomen en zoveel mogelijk thuis te blijven.