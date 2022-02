In slechts zeven gemeenteraden zijn vrouwen in de meerderheid

In vrijwel alle Nederlandse gemeenteraden zijn mannen in de meerderheid. Gemiddeld is drie op de tien gemeenteraadsleden vrouw. Dat meldt stichting Stem op een Vrouw op basis van vrijdag gepubliceerde cijfers.

De stichting inventariseerde de genderverdeling van alle huidige gemeenteraden op basis van gegevens verzameld in januari. Daaruit maakt zij op dat vrouwen in slechts 7 van de 345 gemeenteraden in de meerderheid zijn.

Vrouwen zijn niet alleen ondervertegenwoordigd in de raad, maar het aantal vrouwelijke raadsleden is in de afgelopen vier jaar ook gedaald. Direct na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was nog 34 procent van de raadsleden vrouw. Inmiddels is dat aandeel gezakt naar 31 procent.

Hardinxveld-Giessendam is een van de vele gemeenten waarin mannen de gemeenteraad domineren. In deze gemeente telt de raad zeventien leden, waarvan geen enkele vrouw is. In onder meer Amsterdam en Wageningen bestaat juist meer dan de helft van de gemeenteraad uit vrouwen. Op provincieniveau telt Friesland relatief de meeste vrouwen in de raad. In Limburg vertegenwoordigen vrouwen net iets meer dan een kwart van de raadsleden, het laagste aandeel van het land.

Stichting Stem op een Vrouw turfde ook wat de meest voorkomende namen van gemeenteraadsleden zijn. De top 10 bestaat volledig uit mannennamen: Jan, Peter en Henk vind je het vaakst terug in de raadzalen.

Vorige maand veranderden vrouwen op LinkedIn hun voornaam in Peter om zo aandacht te vragen voor de ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer.