Interpolis: ruim 900 schademeldingen door storm Dudley

Het aantal schademeldingen door storm Dudley, die woensdag en donderdag over Nederland trok, is vrijdagochtend opgelopen tot 919, meldt verzekeraar Interpolis. Bijna alle meldingen betreffen schade aan woningen, zoals beschadigde daken door vallende takken of losgewaaide dakpannen. Ook ruiten en tuinspullen raakten beschadigd door de wind. De meeste schademeldingen komen uit Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel.

Interpolis, onderdeel van Achmea, roept mensen op om voorzorgsmaatregelen te treffen voor de huidige aankomende storm Eunice. Die trekt vrijdag over het land. Interpolis verwacht hierdoor “weer erg veel schade” aan daken, ruiten, gevels en auto’s.