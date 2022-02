ANWB spreekt van chaos op de weg door gekantelde vrachtwagens

Vrijdagmiddag aan het einde van de middag is op de Nederlandse wegen een chaotische situatie ontstaan, voornamelijk door het grote aantal vrachtwagens dat gekanteld is en wegen die daardoor afgesloten moesten worden. Het is inmiddels moeilijk geworden om omleidingen te bedenken “want overal is eigenlijk wel wat aan de hand”, zo zegt een woordvoerster van de ANWB. “Het is echt een chaos op de weg, er zijn ontzettend veel vrachtwagens gekanteld.”

Aantallen kan ze niet noemen, maar als gevolg van storm Eunice liggen op meerdere plekken vrachtwagens over de weg. Zo zijn er onder meer vrachtwagens gekanteld op de Moerdijkbrug in de A16, die is helemaal dicht daardoor. Ook de N11 is dicht nadat een vrachtwagen was gekanteld, op de A9 bij Amstelveen ligt eveneens een gekantelde vrachtwagen en ook een bij het Rottepolderplein. Ook in Zeeland op de A58 bij Kruiningen en Heinkenszand liggen gekantelde vrachtwagens.

Ook liggen inmiddels op meerdere plaatsen bomen op de weg en ligt er op de A28 in de buurt van Strand Horst het dak van een chalet op de weg. Bij het knooppunt Raasdorp op de verbindingsweg naar de A9 richting Alkmaar kwam een vrachtwagen op een personenauto terecht.

De A44 richting Amsterdam is helemaal dicht omdat bij afrit Oude Wetering bomen dreigen om te vallen.

Rond 17.00 uur stond op de Nederlandse wegen ongeveer 100 kilometer file, veroorzaakt door stormproblemen.