Natuurbeheerders: niet gaan wandelen of fietsen in het bos

Natuurbeheerders waarschuwen recreanten om vrijdagmiddag niet in de bossen te gaan lopen of fietsen. Dat is levensgevaarlijk, aangezien zware loshangende takken en boomkruinen ineens naar beneden kunnen vallen. Storm Corrie en storm Dudley hebben in de afgelopen twee weken al voor veel afbrekend hout gezorgd. Door storm Eunice kan dat losliggende hout zomaar wegwaaien. Ook de komende dagen zijn de bossen nog niet veilig, waarschuwt Natuurmonumenten.

De gemeente Rheden sluit natuurgebied de Posbank vanaf het middaguur helemaal af. Alle wegen gaan dicht en dat blijft zo totdat er geen risico’s meer zijn, aldus de gemeente. De afsluiting geldt voor alle gebruikers van de Posbank. Natuurmonumenten sluit het bezoekerscentrum Veluwezoom bij de Posbank. Staatsbosbeheer sluit vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur alle buitencentra in natuurgebieden. Ook de eigen kantoren gaan dicht vanwege de voorspelde zware storm.