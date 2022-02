Omgeving Elandkerk Den Haag vrijgegeven, bewoners naar huis

De politie heeft vrijdagmiddag korte tijd enkele tientallen huizen in de omgeving van de Elandkerk in Den Haag ontruimd. Een van de torens van de grote kerk gaat heen en weer door storm Eunice. Gedacht werd dat de toren instabiel was, maar dat bleek na inspectie “van binnen en buiten de kerk” niet het geval, zegt een woordvoerder van veiligheidsregio Haaglanden.

Een van de twee torenspitsen van de kerk beweegt door de harde wind. Deskundigen hebben “geconstateerd dat dit verder geen gevaar oplevert, ondanks dat de toren heen en weer gaat”, aldus de woordvoerder. Bewoners uit de directe omgeving werden in een andere nabijgelegen kerk opgevangen en kunnen nu weer naar huis.

De kerk staat tegenover het Elandplein in het Zeeheldenkwartier. De omgeving rond de kerk en een groot deel van de straat werden tijdens de ontruiming en inspectie afgezet door politie en brandweer. Een houten balk, een onderdeel van een kerkraam, waaide wel los van de kerk en belandde op een auto.