Ook vluchten op Eindhoven en Rotterdam geschrapt om Eunice

Ook op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn vrijdag vluchten uitgevallen door de harde wind die gepaard gaat met storm Eunice. In Rotterdam gaat het vooralsnog om tien van de in totaal dertig vluchten die gepland zijn. Op de luchthaven in Eindhoven lijkt de overlast mee te vallen en gaat het om twee vluchten.

In de regio Rotterdam geldt vrijdagmiddag code rood vanwege Eunice en worden windstoten tot 130 kilometer per uur verwacht. Een woordvoerder zegt dat het goed mogelijk is dat er nog meer vluchten gaan uitvallen en reizigers vertraging oplopen. Wel benadrukt hij dat het schrappen van vluchten aan de luchtvaartmaatschappijen is.

De luchthaven kan in overleg met de luchtverkeersleiding wel besluiten het vliegveld te sluiten, maar dat is nu niet aan de orde. Volgens de zegsman hebben de piloten ondanks de storm een gunstige windrichting om te landen.

“De vraag is meer of je passagiers veilig uit het vliegtuig kunt laten stappen, omdat wij daar trappen voor gebruiken en geen slurven. Die trappen moeten veilig kunnen blijven staan.” Of dat het geval is, moet later op vrijdag blijken als de wind toeneemt. “Daar is nog geen beslissing over genomen. De komende uren worden spannend.”

Op Eindhoven Airport is de overlast door Eunice “heel beperkt”, zegt een woordvoerder. Het vliegschema staat op twee vluchten na nog overeind. “We liggen toch iets verder van de kust af dan Schiphol en Rotterdam”, legt de woordvoerder uit.

Ook in Eindhoven is de windrichting gunstig. “Maar verandert dat, dan verandert alles. We moeten even afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen wat de maatschappijen gaan doen.” Uit voorzorg zijn losse voorwerpen op de platforms al naar binnen verplaatst.

Op Schiphol werden vrijdagochtend zo’n 300 vluchten geannuleerd in verband met de storm. Reizigers wordt aangeraden de website van hun luchthaven en vliegmaatschappij scherp in de gaten te houden.