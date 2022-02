Opnieuw minder nieuwe coronagevallen gemeld bij RIVM

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt verder af. Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 49.296 nieuwe besmettingen binnengekomen. Donderdag kwamen er nog meer dan 56.000 nieuwe besmettingen bij en woensdag ging het om 63.763 nieuwe gevallen in een etmaal.

Ook het zevendaags gemiddelde is opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 58.350 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld. Het is de zesde dag op rij dat het weekgemiddelde afneemt.

In Amsterdam kregen 1954 mensen afgelopen etmaal te horen dat ze corona hebben. In Den Haag (1279) Utrecht (1258), Groningen (1252) en Rotterdam (1245) kregen ongeveer evenveel mensen afgelopen 24 uur een positieve testuitslag. Geen enkele gemeente bleef vrij van nieuwe coronagevallen.

Het RIVM meldt vrijdag 16 nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval door corona is doorgegeven aan het instituut.