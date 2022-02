Albert Heijn, Jumbo, Picnic staken bezorging, winkels wel open

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo staken de bezorging om storm Eunice. Vanwege de storm geldt in bepaalde delen van Nederland code rood. AH stopte al met bezorgen vanaf 15.00 uur, Jumbo vanaf 16.00 uur en onlinesupermarkt Picnic doet dat in provincies waar code rood geldt. Wel houden AH en Jumbo hun winkels open.

Klanten van Albert Heijn die een bestelling bij een afhaalpunt laten bezorgen, kunnen die daar nog wel ophalen, zegt een woordvoerster. Dat is geen alternatief voor een bestelling die niet bezorgd wordt, benadrukt de zegsvrouw, klanten moeten dit vooraf al hebben aangegeven.

De winkels van Albert Heijn en Jumbo blijven op de reguliere openingstijden open, zegt een woordvoerster. “We hebben onze veiligheidsprotocollen, dus zijn we voorbereid. We hebben onze winkels ge├»nformeerd hoe om te gaan met deuren, vlaggen, prullenbakken buiten en laden en lossen. En we zijn uiteraard alert op de veiligheid van onze medewerkers en klanten”, aldus de AH-zegsvrouw. De twee bedrijven gaan flexibel om met medewerkers die niet willen of durven komen werken. Het openbaar vervoer ligt in delen van het land plat vanwege de storm, waardoor sommige medewerkers wellicht niet kunnen komen.

Picnic-topman Michiel Muller laat desgevraagd weten dat het bedrijf vrijdag niet bezorgt in gebieden waar code rood geldt. Eerder op de dag werd al besloten niet in de kustprovincies te bezorgen. “Dat heeft ook te maken met dat sommige mensen niet meer van en naar hun werk kunnen komen. Ook kunnen leveranciers niet meer overal komen”, zegt Muller. Bestellingen van klanten voor vrijdag zijn geannuleerd en klanten krijgen hun geld terug. Bestellingen worden niet naar zaterdag verplaatst. Dat lukt logistiek gezien niet, aldus Muller.

Jumbo annuleert bestellingen die vanaf 16.00 uur bezorgd zouden worden, aldus een zegsvrouw. Het bedrijf heeft verder leveringen naar voren gehaald voor de bevoorrading van de winkels, zodat er minder vrachtwagens de weg op hoeven tijdens de stormuren. De keten zegt de lokale weersomstandigheden nauwgezet te volgen.

Groothandels blijven geopend, laat koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Over de leveringen van de groothandels wordt gekeken waar wel en niet gereden kan worden “in verband met de veiligheid van de chauffeur en zijn omgeving”, zegt de koepel.