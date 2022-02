Piets Blog: Storm Eunice

We kunnen ons gaan opmaken voor de storm ‘Eunice’. Het zal een stevige storm zijn die voor orkaanachtige windstoten zal zorgen. Hieronder het globale schema van ‘Eunice’. De afgelopen nacht was het relatief rustig weer. Noem het maar stilte voor de storm.

Vrijdagochtend: De storm begint invloed te krijgen met een harde tot stormachtige wind en overal windstoten in kracht 8 of 9. In het zuidwesten windstoten in kracht 10 met in Zeeland al stormkracht 9!

Vrijdagmiddag en vrijdagavond: In de kustgebieden, in het IJsselmeergebied een volle zuidwesterstorm kracht 9 met windstoten tot in kracht 12. In het Waddengebied storm tot zware storm, kracht 9 of 10 met windstoten in kracht 12 of 13, tot rond 150 km/u! Landinwaarts een krachtige tot harde wind of stormachtig, kracht 7 of 8. Windstoten in kracht 9 tot in kracht 11.

Later vrijdagavond wordt het iets rustiger, maar in het Waddengebied nog altijd volop storm en dat geldt ook voor de nacht.

Het stormweer gaat samen met regen, soms regent het stevig met een buiig karakter. In de nacht naar zaterdag toe meest droog of nog een paar stormbuien.

Waarschuwing voor alle verkeer: Tijdens de lange stormperiode van vrijdagochtend tot en met de nacht van vrijdag op zaterdag zware windstoten in kracht 12! Soms matig zicht door regen met een buiig karakter. Ga niet met de aanhanger op pad. Ook een waarschuwing voor op de stranden en met name voor de strandtenthouders. Voor thuis: rond en om het huis alles goed afsluiten en vastzetten of opbergen.

Als je niet de weg op hoeft blijf dan thuis. Het wordt een zeer zware avondspits.