Politie in Amsterdam waarschuwt: ga niet meer de straat op

De Amsterdamse politie meldt op Twitter dat storm Eunice “af en toe zeer hevig” is en vraagt Amsterdammers binnen te blijven. “Ga niet meer de straat op. Het is echt levensgevaarlijk”, zo waarschuwt de politie.

In de regio Amsterdam kwamen vrijdagmiddag twee personen om het leven door de storm. In Diemen vrijdagmiddag overleed iemand doordat een boom op een auto viel waarin het slachtoffer zat. Eerder vrijdag overleed iemand in Amsterdam nadat die persoon onder een omgevallen boom was terechtgekomen.

Het zijn zover bekend de enige twee dodelijke slachtoffers als gevolg van storm Eunice, die vrijdag over Nederland raast.