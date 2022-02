ProRail gaat effiënter werken om personeelstekort op te lossen

ProRail gaat kijken hoe het werk op de verkeersleidingsposten efficiënter kan. De spoorbeheerder wil zo proberen om het personeelstekort sneller weg te werken. ProRail kampt al lange tijd met een tekort aan verkeersleiders, waardoor er soms minder treinen rijden.

Het tekort zorgt er ook voor dat er niet altijd ruimte is voor pauzes en verlof maar ook niet voor nieuwe projecten voor de toekomst van de verkeersleiding. De afgelopen maanden zijn onder meer de opleidingsbudgetten verruimd en is de opleiding verkort. Volgens ProRail “stromen de klassen vol”.

ProRail benadrukt wel dat het erop lijkt dat de personeelstekorten op de posten tot na de zomer van 2023 aanhouden. Dat staat ook in een onderzoeksrapport van het externe bureau Boston Consultancy Group.

Elke post gaat zelf onderzoeken hoe het werk efficiënter kan. ProRail waarschuwt wel dat het effect van de maatregelen pas over een paar maanden voelbaar wordt. “Veel uitval als gevolg van corona in combinatie met vakanties en het personeelstekort zorgt ervoor dat we met spanning naar de komende weken kijken.”

Het tekort aan verkeersleiders bij ProRail speelt al langer, onder meer doordat veel medewerkers met pensioen gingen. Vanwege het tekort worden vaker treinen noodgedwongen uit de dienstregeling geschrapt.