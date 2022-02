Rechtbank vonnist in zaak ‘jihadbruid’ Angela B.

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen ‘jihadbruid’ Angela B. (26), die volgens het Openbaar Ministerie zes jaar deel heeft uitgemaakt van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De tot de islam bekeerde B., afkomstig uit Soest, reisde in 2014 af naar Syrië en is getrouwd geweest met drie IS-kopstukken.

“Ze was een echte IS-vrouw, precies zoals de moordende en nietsontziende organisatie ze nodig had”, zo omschreef het OM haar bij de onderbouwing van de eis van zes jaar cel, de hoogste tegen een jihadbruid tot nu toe in Nederland.

B. zou via social media jonge vrouwen in Nederland hebben geronseld om naar het kalifaat te komen en bood wapens aan in een chatgroep, stelt justitie. Na de val van het kalifaat belandde ze in een kamp voor IS-vrouwen. B. ontsnapte en keerde via het consulaat in Turkije met haar zoontje terug in Nederland. Sindsdien zit ze vast.

B. heeft onder meer verklaard dat zij “onbewust” heeft deelgenomen aan IS en dat zij meerdere mislukte vluchtpogingen heeft ondernomen. Volgens het OM geeft B. daarmee een valse voorstelling van zaken en is zij “vol overtuiging” naar Syrië gegaan, om de gewapende strijd daar te steunen. “Uit niets blijkt dat ze afstand heeft genomen”, aldus het OM.