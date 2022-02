Rijkswaterstaat: ga niet de weg op in code rood-provincies

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten vrijdagmiddag niet de weg op te gaan in de provincies waar code rood is afgekondigd vanwege storm Eunice. In de kustgebieden waarvoor code rood geldt worden zeer sterke windstoten verwacht met snelheden tot 130 kilometer per uur.

Het weeralarm is vanaf 14.00 van kracht voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. “Advies is om in deze provincies niet de weg op te gaan”, aldus Rijkswaterstaat op Twitter. “Houd rekening met zeer zware windstoten en onverwachte situaties op de weg.”

Buiten de code rood-provincies is code oranje van kracht met uitzondering van Limburg, waar code geel geldt. Ook voor de ‘oranje’ regio’s roept Rijkswaterstaat mensen op thuis te blijven als in de auto stappen niet strikt noodzakelijk is. “Dit advies geldt nadrukkelijk ook voor automobilisten met een aanhanger, vrachtverkeer en vakantieverkeer vanwege de voorjaarsvakantie in de noordelijke provincies.”

De instantie schaalt vanwege Eunice op en heeft bijvoorbeeld extra mensen aan het werk in de verkeerscentrales. Ook staan er meer weginspecteurs paraat en zijn er bij windgevoelige plaatsen zoals de Haringvlietbrug, Moerdijkbrug en Van Brienenoordbrug extra bergers om vrachtwagens af te voeren indien nodig.