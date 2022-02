Rotterdam The Hague Airport weer open voor vliegverkeer

Rotterdam The Hague Airport is weer in bedrijf. De luchthaven was vrijdag drie uur lang dicht omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd door de storm Eunice. De storm bereikte af en toe uitschieters van windkracht 12, meldt de luchthaven.

Een vliegtuigtrap vloog over het platform en van een van de hangars op het luchthaventerrein raakten dakplaten los, die vervolgens van het dak naar beneden kwamen. Vanwege rondvliegend glas aan de zijkant van het Wings Hotel sloot de marechaussee daar een weg af. Twaalf van de dertig geplande vluchten werden geannuleerd.

Na een inspectieronde ging Rotterdam The Hague Airport om 19.00 uur weer open voor vliegverkeer. Vrijdagavond komen drie vertraagde vluchten aan en daarnaast twee reguliere vluchten.