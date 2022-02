Sommige scholen niet eens opengegaan wegens storm

In Rotterdam en omgeving zijn verschillende scholen niet eens opengegaan wegens storm Eunice, zegt Stichting Boor met 120 locaties. Het gaat vooral om scholen waarvan veel leerkrachten en leerlingen met het openbaar vervoer komen en dat begon in Rotterdam om 10.00 uur aan de laatste ritten voor vrijdag.

Een aantal van deze scholen kiest voor online-onderwijs, waar door corona al zoveel ervaring mee is opgedaan dat er gemakkelijk kan worden overgeschakeld. Meer scholen van Boor sluiten aan het begin van de middag. Het precieze aantal kon de woordvoerster niet geven.

In Den Haag mogen scholen zelf beslissen of ze dichtgaan. “Ieder bestuur gaat er op zijn eigen manier mee om, maar de mogelijkheid is er om kinderen eerder op te laten halen”, laat de overkoepelende organisatie De Haagse Scholen weten. Van de 52 aangesloten scholen heeft tot nu toe één daartoe besloten.

De 26 scholen van Stichting Spaarnesant in Haarlem hebben het advies gekregen om 12.00 uur te sluiten, maar beslissen ook zelf. Daarbij wordt ook gekeken of er voor de kinderen wel opvang is.