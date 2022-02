Steeds meer diensten en locaties doen de deuren dicht

Steeds meer instanties doen vrijdagmiddag voortijdig de deuren dicht, om stormellende voor te zijn. Zo is attractiepark Madurodam in Den Haag de hele dag gesloten en gaan dierentuinen Blijdorp en Artis begin van de middag op slot. Ook gaan enkele gemeentehuizen om 13.00 uur dicht, zoals in Leeuwarden en Hellevoetsluis.

Waterbedrijf Vitens bekijkt of het veilig is om bij storingen monteurs de straat op te sturen. Verder gaan hier en daar milieustraten maar vast op slot.

Het Zaans Museum sluit, en de molens op de nabijgelegen Zaanse Schans zijn dicht voor publiek. Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is dicht en het uitkijkpunt bij het Kazernepad in Amstelveen houdt de hekken dicht.

De rechtbank Noord-Holland (Alkmaar en Haarlem) schrapt een deel van de middagzittingen. De rechtbank Midden-Nederland houdt op de locaties Almere en Lelystad de middagzittingen zo veel mogelijk aan. De rechtbank Amsterdam annuleert geen zittingen op voorhand en zal in individuele gevallen handelen naar bevind van zaken. De rechtbank Den Haag stopte voor het middaguur met een grote strafzaak tegen een van oorlogsmisdaden verdachte Afghaan (en gaat daar maandag mee verder).