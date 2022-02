Storm Eunice genoemd naar een van de eerste klimaatwetenschappers

De storm die vrijdag over het land zal razen, is genoemd naar Eunice Foote. Zij wordt gezien als een van de eerste klimaatwetenschappers. De naam is ingebracht door het KNMI, bij het samenstellen van de namenlijst voor het seizoen 2021-2022.

Foote (geboren in 1819) wordt volgens het KNMI gezien als een van de eerste klimaatwetenschappers. “Ze was een pionier in het onderzoek naar de opwarming van lucht door de zon, en hoe die opwarming toenam onder invloed van koolstofdioxide, een fenomeen dat later het broeikaseffect zou genoemd worden”, vermeldt de site van het KNMI.

Samen met de weerdiensten Met Office (Groot-Brittannië) en Met Éireann (Ierland) heeft het KNMI de namenlijst voor het seizoen 2021-2022 samengesteld. De eerste naam die is ingebracht door Nederland was Corrie, die onlangs over het land trok. Corrie van Dijk was de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964.