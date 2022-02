Storm Eunice trekt noordwaarts, midden en zuiden iets rustiger

In het midden en zuiden van het land begint storm Eunice vrijdagavond in kracht af te nemen, maar in het noorden neemt de storm juist toe. Dat meldt Weeronline.

In Noord-Holland en het Waddengebied staat momenteel windkracht 10 en dat kan op de Wadden zelfs nog toenemen tot windkracht 11. Het zwaartepunt van de storm wordt daar de komende uren verwacht. Pas aan het begin van de nacht wordt het ook daar wat kalmer.

Vrijdagmiddag werden in het zuiden en midden harde windstoten gemeten, met uithalen tot wel 145 kilometer per uur in Cabauw, bij Lopik. De woordvoerder van Weeronline waarschuwt dat het nog altijd stevig waait in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

In het westelijk en noordelijk deel van Nederland geldt nog altijd de code rood van het KNMI.