Strafzaak moord Derk Wiersum blijft bij gerechtshof Amsterdam

De strafzaak in hoger beroep over de moord op advocaat Derk Wiersum blijft bij het gerechtshof Amsterdam. Het hof heeft vrijdag het verzoek van de advocaten van de twee verdachten de zaak naar een ander hof te verwijzen afgewezen.

De raadslieden vreesden dat het Amsterdamse hof niet objectief naar de zaak zou kunnen kijken, omdat Wiersum eerst en vooral een Amsterdamse advocaat zou zijn geweest. Volgens het hof nam Wiersum bij het Amsterdamse hof geen andere positie in dan andere advocaten.

Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten. In juli vorig jaar werd ook Peter R. de Vries vermoord. Hij was adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.

In de zaak-Wiersum zijn de verdachten Giërmo B. en Moreno B. vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. Zowel door de verdachten als het Openbaar Ministerie is hoger beroep aangetekend.

De advocaten van de verdachten vonden destijds dat ook de rechtbank niet objectief kon zijn, op basis van dezelfde argumenten. Het verzoek om een rechtbank elders in het land is toen afgewezen.

Het Amsterdamse hof zet het proces in hoger beroep voort op 1 april met een zogeheten regiezitting.