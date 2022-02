Test- en vaccinatielocatie Jaarbeurs Utrecht dicht na stormschade

De test- en vaccinatielocatie Jaarbeurs in Utrecht blijft zaterdag de hele dag dicht, meldt GGD regio Utrecht. Door de storm Eunice is het paviljoen vrijdag beschadigd geraakt “en dat geeft een onveilige situatie voor bezoekers en medewerkers”.

Wie zaterdag een vaccinatie- of testafspraak heeft staan, zal door de GGD worden gebeld. In overleg kan uitgeweken worden naar een andere locatie of dag. Zaterdag start de reparatie aan het paviljoen, mits het weer dat toelaat.

Ook het testpaviljoen bij de RAI in Amsterdam heeft stormschade opgelopen. Die locatie blijft tot zaterdagmiddag 12.00 uur gesloten, zo meldt GGD Amsterdam. Net als in Utrecht worden mensen met een afspraak gebeld door de GGD.